Despensa de Alimentos para familias en Cicero y Berwyn/Food Pantry for families in Cicero and Berwyn

Despensa de Alimentos para familias necesitadas durante esta pandemia en Cicero y Berwyn

Ejército de Salvación

2337 S Laramie Ave, Cicero, IL 60804 Teléfono: 708-222-0177

Horario: lunes y martes 1:00 a las 3:00 p.m.

Iglesia de Gethsemane

4940 W 21st St, Cicero, IL 60804

Teléfono: 708-863-4913

Horario: martes 2:00 pm. a las 5:30 p.m.

Caridades Católicas W. Suburban

1400 S Austin Blvd, Cicero, IL 60804

Teléfono: 708-329-4046

Horario: lunes, martes 9:30 a.m. a 11 a.m. 12:30 pm. – 2 p.m. Jueves 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

Iglesia en fuego internacional

4836 W 13th St, Cicero, IL 60804

Teléfono: 773-812-3000.

Horario: viernes 3:00 pm. a las 5:00 p.m.

Iglesia nueva vida

1300 Harvey Ave, Berwyn, IL 60402 Teléfono: 708-795-6480

Horario: viernes 5:00 pm. – 7:00 pm

Food Pantry for families in need during this pandemic in Cicero and Berwyn

Salvation Army

2337 S Laramie Ave, Cicero, IL 60804

Phone: 708-222-0177

Hours: Monday and Tuesday

1:00 p.m. to 3:00 p.m.

Gethsemane Church

4940 W 21st St, Cicero, IL 60804

Phone: 708-863-4913

Hours: Tuesday

2:00 p.m. to 5:30 p.m.

Catholic Charities W. Suburban

1400 S Austin Blvd, Cicero, IL 60804

Phone: 708-329-4046

Hours: Mondays, Tuesdays

9:30 a.m. – 11a.m.; 12:30 p.m. – 2p.m.

Thursday 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

Church on Fire International

4836 W 13th St, Cicero, IL 60804

Phone: 773-812-3000

Hours: Friday

3:00 p.m. to 5:00 p.m.

New Life Church

1300 Harvey Ave, Berwyn, IL 60402

Phone: 708-795-6480

Hours: Friday

5:00 p.m. – 7:00 p.m.