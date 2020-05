Fauci advierte sobre “sufrimiento y muertes innecesarias”

El doctor Anthony Fauci, el principal especialista del país en enfermedades infecciosas, advertirá al Congreso que una reapertura precipitada durante la pandemia de coronavirus provocará “sufrimientos y muertes innecesarias”.

Fauci es uno de los expertos que prestará declaración ante una comisión del Senado, al tiempo que el presidente Donald Trump elogia a los estados que reabren luego de la cuarentena prolongada para contener la propagación del virus.

Como miembro de la comisión nombrada por la Casa Blanca para dar respuesta al COVID-19, que ha matado a decenas de miles en Estados Unidos, Fauci declarará por videoconferencia, ya que se ha sometido a cuarentena desde que un miembro del personal presidencial dio positivo para el virus.

Con la economía en caída libre y más de 30 millones de desempleados, Trump está presionando a los estados para que reabran sus comercios.

Fauci dijo en una declaración al New York Times que las autoridades deben acatar las normas federales para una reapertura gradual, que incluye una “trayectoria descendente” de tests positivos o casos confirmados de coronavirus a lo largo de dos semanas, rastreo intenso de contactos y “vigilancia centinela” de personas asintomáticas en poblaciones vulnerables tales como hogares para ancianos.

“Si pasamos por alto los puestos de control en las normas... corremos el riesgo de que aparezcan numerosos brotes en todo el país”, escribió Fauci. “Esto no solo provocará sufrimientos y muertes innecesarias sino que nos hará retroceder en nuestro intento de regresar a la normalidad”.

Otros altos funcionarios citados por la comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones también comparecerán por videoenlace desde que se sometieron a cuarentena por haber estado en contacto con personal de la Casa Blanca. Lo mismo hará el presidente republicano de la comisión, senador Lamar Alexander de Tennessee, quien se declaró en cuarentena cuando un colaborador dio positivo.

Los otros expertos citados son el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, doctor Stephen Hahn; el titular de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, doctor Robert Redfield, y el “zar del testeo” del Departamento de Salud, almirante Brett Giroir.

Antes del inicio de la sesión, la audiencia ya brinda dos lecciones al país, dijo el presidente de la ONG de salud Trust for America´s Health, John Auerbach.

“La primera es que el virus puede impactar cualquier ambiente de trabajo o comunitario”, dijo Auerbach. “Garantizar la salud cuando existen casos será un gran reto”.

Otra lección es que los funcionarios públicos se toman muy en serio el virus al no comparecer en persona. “Aplican las normas que recomiendan a los demás”, dijo Auerbach. “No hay un doble rasero”.