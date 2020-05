La mayoría de las muertes por COVID-19 ocurren en Asilos/Most COVID-19 deaths are in Nursing Homes

Un análisis independiente de los datos COVID-19 del estado encontró una diferencia significativa en el número de muertes relacionadas con COVID-19 en el área de Chicago en comparación con el resto del estado.

El análisis también mostró más muertes en hogares de ancianos que en otros lugares.

Los vigilantes de las finanzas públicas en Wirepoints analizaron los datos del estado y descubrieron que gran parte del estado se ha librado en gran medida de las muertes por COVID-19. Informaron que los datos a partir del 1 de mayo mostraron la concentración de muertes, más de 2,200 vidas perdidas, en el condado de Cook y los condados de collar.

"Más de la mitad de los condados del estado tienen cero muertes", indicó el informe. "Cincuenta y ocho de los 102 condados del estado tenían cero muertes al 1 de mayo de 2020. Otros 16 condados tuvieron solo una muerte cada uno".

El presidente de Wirepoints, Ted Dabrowski, dijo que no es de extrañar ya que el resto del estado es más rural que el área de Chicago. Y aunque dijo que cada muerte era trágica, también dijo que los datos eran esclarecedores, y que no son solo urbanos versus rurales.

"Tienes lugares como Jackson, Macon, Monroe, Jasper [condados], el cien por ciento de sus muertes provienen de hogares de ancianos", dijo Dabrowski. "No están teniendo muertes en la población general".

Otros condados donde el 100 por ciento de las muertes relacionadas con COVID estaban en centros de atención a largo plazo a partir del 1 de mayo incluyen a Clinton y Peoria. Más de dos tercios de las muertes relacionadas con COVID-19 en los condados de Madison, Jefferson, Sangamon, Rock Island y Tazwell fueron en hogares de ancianos. Según el análisis de Wirepoints, más de un tercio de las muertes relacionadas con COVID-19 en los condados de St. Clair, Kankakee, Winnebago y Boone se produjeron en hogares de ancianos.

El gobernador J.B. Pritzker dijo la semana pasada que estaba preocupado por el costo que COVID-19 ha tenido en los ancianos en los centros de ancianos en todo el estado.

"Este virus es muy peligroso para las personas mayores y particularmente para aquellos en entornos congregados", dijo Pritzker. "Entonces, estoy profundamente preocupado por eso".

Steve Rauschenberger, de la Asociación de Tecnología y Manufactura, dijo que, dado que el estado es el principal cliente y regulador de las instalaciones de atención a largo plazo, debe centrarse en esos puntos críticos, no en cerrar otros negocios.

"Quizás el [Departamento de Salud Pública de Illinois] debería centrarse en dónde tenemos el mayor riesgo en lugar de tratar de decirles a los restaurantes y tiendas minoristas y fabricantes y compañías de construcción cómo operar", dijo Rauschenberger.

El gobernador cerró segmentos de la economía del estado desde el 21 de marzo en un esfuerzo por frenar la propagación de la enfermedad.

Dabrowski dijo que los datos muestran que los hogares de ancianos han sido los más afectados y deberían impulsar al estado a idear mejores estrategias para mitigar las poblaciones vulnerables. Los funcionarios no pueden ignorar lo que está sucediendo con la economía, agregó.

"Habrá muchas, muchas muertes como resultado de la pobreza, la falta de trabajo, el abuso de opioides, el suicidio, no puede ignorar ese lado", dijo Dabrowski. “Tenemos que analizar toda esta cuestión en el lado de la salud y en el lado de la economía. Es una tarea difícil pero tiene que hacer las dos cosas ".

Most COVID-19 deaths are in Nursing Homes

An independent analysis of the state’s COVID-19 data found a significant difference in the numbers of COVID-19-related deaths in the Chicago area compared with the rest of the state.



The analysis also showed more deaths in nursing homes than elsewhere.



Public finance watchdogs at Wirepoints analyzed the state’s data and found that much of the state has been largely spared COVID-19 deaths. They report data as of May 1 showed the concentration of deaths, more than 2,200 lives lost, were in Cook County and the collar counties.



“More than half of the state’s counties have zero deaths,” the report stated. “Fifty-eight of the state’s 102 counties had zero deaths as of May 1, 2020. Another 16 counties had just one death each.”



Wirepoints President Ted Dabrowski said it’s no wonder as the rest of the state is more rural than the Chicago area. And while he said every death was tragic, he also said the data was illuminating, and it’s not just urban versus rural.



“You’ve got places like Jackson, Macon, Monroe, Jasper [counties], a hundred percent of their deaths are coming from nursing homes,” Dabrowski said. “They're not having deaths in the general population.”



Other counties where 100 percent of the COVID-related deaths were in long-term care facilities as of May 1 include Clinton and Peoria. More than two-thirds of COVID-19-related deaths in Madison, Jefferson, Sangamon, Rock Island, and Tazwell counties were in nursing homes. More than a third of COVID-19-related deaths in St. Clair, Kankakee, Winnebago and Boone counties were in nursing homes, according to Wirepoints’ analysis.



Gov. J.B. Pritzker said last week he was concerned about the toll COVID-19 has had on the elderly in senior living centers across the state.



“This virus is so dangerous for elderly people and particularly those in congregate settings,” Pritzker said. “So, I’m deeply concerned about it.”



Steve Rauschenberger with the Technology and Manufacturing Association said with the state being the biggest customer and regulator of long-term care facilities, it needs to focus on those hotspots, not keeping other businesses shut down.



“Perhaps the [Illinois Department of Public Health] ought to focus on where we have the greatest risk instead of trying to tell restaurants and retail stores and manufacturers and construction companies how to operate,” Rauschenberger said.



Segments of the state’s economy have been shut down by the governor since March 21 in an effort to slow the spread of the disease.



Dabrowski said the data show nursing homes have been hardest hit and should prompt the state to come up with better strategies to target the mitigation of vulnerable populations. Officials can’t ignore what’s happening with the economy, he added.



“There will be many, many deaths as a result of poverty, a lack of jobs, opioid abuse, suicide, he can’t ignore that side,” Dabrowski said. “We have to look at this whole question on the health side, and on the economy side. It’s a tough task but he’s got to do both.”