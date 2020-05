Oposición al plan de reapertura de Pritzker/Opposition to Pritzker's reopening plan mounts

En todo el estado, los gobiernos locales se están oponiendo a los planes del gobernador que han tenido al estado "totalmente integrado" desde una economía completa durante dos meses completos en un esfuerzo por frenar la propagación de COVID-19.

La economía del estado ha estado en un cierre parcial desde el 16 de marzo, cuando Pritzker emitió una orden ejecutiva que prohíbe los restaurantes en medio de preocupaciones de COVID-19. Esto fue seguido por una orden de quedarse en casa que cerró otros negocios que consideró no esenciales hasta el 7 de abril.

Pero antes de esa fecha final, el gobernador extendió la orden hasta finales de abril y nuevamente hasta finales de mayo. Desde entonces, presentó un plan de reapertura de cinco fases con diferentes regiones del estado que podría abrir más cosas en intervalos de 28 días.

Los negocios se abrieron parcialmente en el condado de Madison el miércoles después de que la junta del condado aprobó una resolución con su propio plan de apertura gradual que difiere del plan del gobernador.

El gobernador dijo esta semana que consideraría retener fondos federales a áreas que desafían sus órdenes. El miembro de la Junta del Condado de Madison, Chris Guy, dijo que el gobernador estaba jugando "un juego de póker".

"Eso sería realmente vengativo del gobernador de hacer eso a 260,000 personas en el condado de Madison, el octavo condado más grande del estado de Illinois", dijo Guy a la radio WMAY en Springfield. "Creo que es hora de que se despierte y escuche a la junta del condado".

No hay una resolución para reabrir en Springfield, pero el concejal debatió las órdenes de quedarse en casa esta semana. Algunos dijeron que es hora de volver a abrir las cosas porque hay capacidad hospitalaria. Otros no estuvieron de acuerdo. La concejal Doris Turner dijo que siente por aquellos que han perdido sus trabajos o negocios, pero dijo: "También hay que pensar en la pérdida de vidas humanas".

"Y eso es algo que no podemos recuperar", dijo Turner.

En Peoria, la ciudad aprobó una resolución instando al gobernador a cambiar su plan. El miembro general del Concejo Municipal, John Kelly, dijo que aún no están en un punto álgido, pero están solicitando tener una subregión en el plan del gobernador. Dijo que a los pequeños minoristas no se les ha permitido competir con las grandes tiendas durante dos meses.

"Para cuando esto termine, sospecho que muchos de ellos habrán quebrado por lo que considero una supervisión burocrática o tal vez una extralimitación burocrática", dijo Kelly.

En el condado de Edgar, los funcionarios están preparando sus propias pautas para los negocios en medio de la pandemia.

En el condado de McHenry, los 25 alcaldes locales solicitan que se elimine el condado de la región noreste del gobernador de su plan de reapertura. Esa región incluye Chicago y el condado de Cook, que tiene un porcentaje mucho mayor de casos positivos de COVID-19 y hospitalizaciones.

Otros condados agrupados en esa región también solicitan ser eliminados. Es probable que la reapertura de la región noreste se retrase según el plan del gobernador.

Los abogados y alguaciles de algunos estados en otros condados han dicho que no harán cumplir las órdenes del gobernador en sus jurisdicciones.

También hay demandas en todo el estado contra las órdenes del gobernador de legisladores estatales, restaurantes y salones.

Opposition to Pritzker's reopening plan mounts

Across the state, local governments are sounding off in opposition to the governor's plans that have had the state “all in” from a full economy for two full months in an effort to curb the spread of COVID-19.



The state’s economy has been on partial lockdown since March 16 when Pritzker issued an executive order prohibiting dine-in restaurants amid COVID-19 concerns. That was followed by a stay-at-home order that closed other businesses he deemed nonessential through April 7.



But before that end date, the governor extended the order through the end of April, and again through the end of May. He’s since unveiled a five-phase reopening plan with different regions of the state that could have more things opened up in 28-day intervals.



Business partially opened in Madison County on Wednesday after the county board passed a resolution with its own phased-opening plan that differs from the governor’s plan.



The governor this week said he would consider withholding federal funds to areas that defy his orders. Madison County Board member Chris Guy said the governor was playing “a game of poker.”



“That would be really vindictive of the governor to do that to 260,000 people in Madison County, the eighth largest county in the state of Illinois,” Guy told WMAY radio in Springfield. “I think it’s time for him to wake up and listen to the county board.”



There’s no resolution to reopen in Springfield, but alderman debated the stay-at-home orders this week. Some said it’s time to open things back up because there is hospital capacity. Others disagreed. Alderwoman Doris Turner said she feels for those who’ve lost their jobs or businesses, but she said: “You also have to think about the loss of human life.”



“And that is something that we cannot get back,” Turner said.



In Peoria, the city passed a resolution urging the governor to change his plan. At-large City Council member John Kelly said they’re not at a fever pitch yet, but they’re petitioning to have a sub-region in the governor’s plan. He said small retailers haven’t been allowed to compete with big-box stores for two months.



“By the time this is over, many of them I suspect will have gone out of business for what I consider to be a bureaucratic oversight or perhaps a bureaucratic overreach,” Kelly said.



In Edgar County, officials are preparing their own guidelines for businesses amid the pandemic.



In McHenry County, all 25 local mayors are asking that the county be removed from the governor’s Northeast region of his reopening plan. That region includes Chicago and Cook County, which has a much higher percentage of COVID-19 positive cases and hospitalizations.



Other counties lumped in that region are petitioning to be removed as well. It’s likely the Northeast region’s reopening will be delayed under the governor’s plan.



Some state’s attorneys and sheriffs in other counties have said they won’t enforce the governor’s orders in their jurisdictions.



There are also lawsuits across the state against the governor’s orders from state lawmakers, restaurants and salons.