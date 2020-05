Pritzker hace seria advertencia/Pritzker warns local leaders

Pritzker hace seria advertencia a líderes locales y empresas si reabren sin su aprobación

El gobernador J.B. Pritzker duplicó el miércoles las amenazas de retener fondos federales a los condados que abran antes de que expire su orden de quedarse en casa o antes de lo permitido bajo su plan de reapertura.

Hasta ahora, las empresas del condado de Madison, Adams y Woodford han abierto con más probabilidades de seguir. Otros gobiernos locales han pedido al gobernador que reconsidere las regiones en su plan de reapertura y las métricas utilizadas para determinar cuándo esas regiones pueden reabrir.

Durante su sesión informativa diaria el miércoles, Pritzker dijo que los condados que reabran en desafío a sus órdenes no pueden ser reembolsados ​​por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias por los daños que causen. La advertencia también fue para la empresa que abran anticipadamente.

"Las empresas y los profesionales individuales con licencia de las agencias estatales serán responsables de incumplir las órdenes de salud pública", dijo Pritzker.

El gobernador también entregó un mensaje a los funcionarios electos que dieron el visto bueno para reabrir temprano.

"Lo que no estoy de acuerdo con aquellos es que tengan miedo de decirles a sus electores lo que tal vez no quieran escuchar, que ponen en riesgo la vida de más personas", dijo Pritzker. "No fuiste elegido para hacer lo que es fácil, fuiste elegido para hacer lo correcto".

El Departamento de Salud Pública de Illinois informó 1.677 nuevos casos de coronavirus con 192 muertes adicionales, incluidas 14 en el estado. Hasta el miércoles, el departamento reportó un total de 84,698 casos de COVID-19, incluyendo 3,792 muertes relacionadas con COVID-19 en 99 de los 102 condados de Illinois.

Pritzker warns local leaders, businesses not to reopen without his approval

Gov. J.B. Pritzker doubled down Wednesday on threats of withholding federal funds from counties that open before his stay-at-home order expires or before allowed under his reopening plan.

So far, Madison, Adams and Woodford County businesses have opened with more likely to follow. Other local governments have asked the governor to reconsider the regions in his reopening plan and the metrics used to determine when those regions can reopen.

During his daily briefing Wednesday, Pritzker said counties that reopen in defiance of his orders may not be reimbursed by the Federal Emergency Management Agency for damages they cause. He also warned businesses about opening early.

“Businesses and individual professionals that are licensed by state agencies will be held accountable for breaching public health orders,” Pritzker said.

The governor also delivered a message to elected officials who give the go-ahead to reopen early.

“What I don’t have sympathy for is those so afraid to tell their constituents what they may not want to hear that they put more people’s lives at risk,” Pritzker said. “You weren’t elected to do what’s easy, you were elected to do what’s right.”

The Illinois Department of Public Health reported 1,677 new coronavirus cases with 192 additional deaths, including 14 downstate. As of Wednesday, the department reported a total of 84,698 cases of COVID-19 including 3,792 COVID-19-related deaths in 99 of Illinois’ 102 counties.