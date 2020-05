Se acumulan solicitudes de desempleo/Number of Initial Claims Plateauing

Se acumulan solicitudes de desempleo mientras miles acceden al portal de PUA

Más de 50,000 reclamos PUA presentados en los primeros tres días de lanzamiento

Springfield - El Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois (IDES) publicó hoy nuevos datos estatales que muestran que el departamento procesó 72,671 nuevos reclamos iniciales por beneficios regulares de desempleo durante la semana que finalizó el 9 de mayo. El departamento ha procesado 1,076,461 reclamos por beneficios regulares de desempleo desde el 1 de marzo hasta el 9 de mayo. Esta cantidad es casi 11.5 veces la cantidad de reclamos que el departamento procesó durante el mismo período del año pasado, cuando IDES procesó solo 87,000 reclamos por beneficios regulares de desempleo.

IDES ha procesado 33,729 reclamos de compensación por desempleo de emergencia pandémica (PEUC, por sus siglas en inglés), que proporciona hasta 13 semanas de beneficios del 100% financiados por el gobierno federal a individuos que han agotado sus beneficios estatales regulares de desempleo. PEUC está potencialmente disponible para las semanas que comiencen a partir del 29 de marzo de 2020 y continúen hasta la semana que finaliza el 26 de diciembre de 2020.

Si bien el número de reclamos iniciales para beneficios regulares se ha estancado en las últimas dos semanas, IDES experimentará un aumento en los reclamos generales procesados ​​cuando los datos de reclamos de la Asistencia Federal de Desempleo Pandémico (PUA) estén disponibles el jueves 21 de mayo de 2020. Lanzado el 11 de mayo , se han presentado más de 50,000 reclamos de PUA a través del nuevo portal en los primeros tres días de operación. IDES espera que el número de reclamantes que acceden al nuevo sistema de desempleo continúe creciendo en los próximos días y semanas.

Los datos estatales de reclamos de desempleo, que reflejan la actividad de la semana anterior, están disponibles en el sitio web de IDES todos los jueves por la tarde. Los datos de reclamos de la PUA seguirán estas mismas disposiciones de embargo federal, con los datos de esta semana disponibles el jueves 21 de mayo. Los datos de reclamos iniciales anteriores han sido revisados ​​para tener en cuenta adecuadamente el número de reclamos procesados ​​con éxito.

Los trabajadores que creen que pueden ser elegibles para nuevos beneficios federales bajo el programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA), primero deben solicitar un seguro de desempleo regular antes de solicitar beneficios bajo PUA cuando se abra un nuevo portal de solicitudes el lunes a través del sitio web de IDES.

Los reclamantes que reciben una determinación de elegibilidad de $ 0 pueden apelar esa decisión al proporcionar la verificación de los salarios ganados o pueden presentar un reclamo de beneficios PUA. Los reclamantes que ya han solicitado y se les han negado los beneficios regulares de desempleo pueden presentar un reclamo a través del nuevo portal PUA cuando se abra. Recibir una negación de beneficios regulares de desempleo es un primer paso obligatorio para determinar la elegibilidad para PUA.

PUA proporciona beneficios de desempleo 100% financiados por el gobierno federal para personas que están desempleadas por razones específicas relacionadas con COVID-19 y que no son elegibles para el programa de seguro de desempleo regular del estado, el programa de beneficios extendidos (EB) según la ley de Illinois o el desempleo de emergencia pandémica Programa de compensación (PEUC), que incluye contratistas independientes y propietarios únicos. El programa puede ofrecer beneficios de hasta 39 semanas para reclamos de desempleo relacionados con COVID-19.

IDES contrató a Deloitte para implementar y mantener el programa PUA basado en la web. Si bien un programa de esta magnitud normalmente demoraría hasta un año en diseñarse e implementarse, el departamento lanzó con éxito el portal en línea en cuatro semanas.

Los reclamos de PUA se remontarán a la primera semana de desempleo de los individuos, pero no antes del 2 de febrero de 2020, y continuarán mientras el individuo permanezca desempleado como resultado de COVID-19, pero no más tarde de la semana que termina en diciembre 26, 2020. El programa es similar al programa federal de Asistencia de Desempleo por Desastre que proporciona beneficios de desempleo en respuesta a desastres locales.

Aquellos que tengan preguntas o necesiten asistencia con los beneficios de desempleo en este momento, deben visitar IDES.Illinois.gov.

Number of Initial Claims Plateauing While Thousands of Applicants Access PUA Portal

More Than 50,000 PUA Claims Filed in First Three Days of Launch

SPRINGFIELD – The Illinois Department of Employment Security (IDES) today released new statewide data showing the department processed 72,671 new initial claims for regular unemployment benefits during the week ending May 9. The department has now processed 1,076,461 claims for regular unemployment benefits from March 1 through May 9. This amount is nearly 11.5 times the number of claims the department processed over the same period last year, when IDES processed just 87,000 claims for regular unemployment benefits.

IDES has processed 33,729 Pandemic Emergency Unemployment Compensation claims (PEUC), which provides up to 13 weeks’ worth of 100% federally funded benefits to individuals who have exhausted their regular state unemployment benefits. PEUC is potentially available for weeks beginning on or after March 29, 2020 and continuing through the week ending December 26, 2020.

While the number of initial claims for regular benefits has plateaued in the last two weeks, IDES will experience an increase in overall claims processed when the federal Pandemic Unemployment Assistance (PUA) claims data becomes available Thursday, May 21, 2020. Launched on May 11, more than 50,000 PUA claims have been filed through the new portal in the first three days of operation. IDES expects the number of claimants accessing the new unemployment system to continue to grow in the coming days and weeks.

Statewide unemployment claims data, which reflects activity for the week prior, is made available on the IDES website every Thursday afternoon. PUA claims data will follow these same federal embargo provisions, with this week’s data available on Thursday, May 21. Previous initial claims data has undergone a revision to properly account for the number of successfully processed claims.

Workers who believe they may be eligible for new federal benefits under the Pandemic Unemployment Assistance (PUA) program, must first apply for regular unemployment insurance before applying for benefits under PUA when a new application portal opens on Monday via the IDES website.

Claimants who receive an eligibility determination of $0 can then appeal that decision by providing verification of wages earned or they can submit a claim for PUA benefits. Claimants who have already applied for and been denied regular unemployment benefits can submit a claim through the new PUA portal when it opens. Receiving a denial for regular unemployment benefits is a mandatory first step in determining eligibility for PUA.

PUA provides 100% federally-funded unemployment benefits for individuals who are unemployed for specified COVID-19-related reasons and are not eligible for the state’s regular unemployment insurance program, the extended benefit (EB) program under Illinois law, or the Pandemic Emergency Unemployment Compensation program (PEUC), including independent contractors and sole-proprietors. Up to 39 weeks’ worth of benefits are potentially available under the program for COVID-19-related unemployment claims.



IDES contracted with Deloitte to implement and maintain the web-based PUA program. While a program of this magnitude would normally take up to a year to design and implement, the department successfully launched the online portal in four weeks.

PUA claims will be backdated to the individuals’ first week of unemployment, but no earlier than February 2, 2020, and will continue for as long as the individual remains unemployed as a result of COVID-19, but no later than the week ending December 26, 2020. The program is similar to the federal Disaster Unemployment Assistance program which provides unemployment benefits in response to local disasters.

Those with questions or in need of assistance with unemployment benefits at this time are encouraged to visit IDES.Illinois.gov.