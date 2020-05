Se busca alivio para propietarios e inquelinos / Relief Wanted for Homeowners and Renters

Ramírez presenta legislación para brindar ayuda de emergencia a propietarios e inquilinos en medio de la pandemia de COVID-19

Springfield, Illinois. – Debido al estrés financiero que COVID-19 está causando a muchas familias, la representante estatal Delia Ramírez, demócrata de Chicago, introdujo una legislación integral para proporcionar ayuda inmediata a los propietarios de viviendas e inquilinos La legislación, que se anunció el 4 de mayo, se ha presentado formalmente como HB5574 House Enmienda 1 en previsión de que la legislatura reanude los negocios la próxima semana.

“La pandemia de COVID-19 está causando estragos en muchas familias que luchan por llegar a fin de mes, reunirse mientras se experimenta una pérdida o disminución de los ingresos ", dijo Ramírez. "Nadie debería vivir con miedo de ser en peligro de perder sus hogares. Es por eso que he introducido legislación para proporcionar alivio inmediato a propietarios e inquilinos que experimentan dificultades durante estos tiempos difíciles ".

El proyecto de ley 5574 HA 1 de la Casa de Ramírez incluye una serie de reformas críticas para proporcionar ayuda y protección a propietarios e inquilinos. La legislación:

● Extiende la moratoria sobre desalojos residenciales y desalojos comerciales de pequeñas empresas por un 180 días adicionales más allá de la orden ejecutiva del gobernador;

● Cancela los pagos de alquiler residencial durante el período de moratoria para aquellos que experimentan dificultades debido a COVID-19;

● Establece un fondo para proporcionar ayuda financiera a los propietarios por alquileres residenciales cancelados, a propietarios para pagos hipotecarios morosos y para que los inquilinos obtengan fondos para mudarse;

● Proporciona alivio a los propietarios diferiendo los pagos de la hipoteca y eliminando las tarifas;

● Brinda a los inquilinos la oportunidad de remediar las infracciones de arrendamiento, celebrar acuerdos de pago y permanecer en sus hogares después del período de moratoria;

● Protege a los inquilinos de la discriminación, cierres ilegales, cargos innecesarios y represalias.

"Esta pandemia ha expuesto las deficiencias de un sistema económico que las familias trabajadoras han sufrido por años ”, dijo Ramírez. "El hecho de que alguien tenga o no un lugar para llamar hogar no debe estar vinculado a su estado financiero. Si bien este proyecto de ley tiene como objetivo proporcionar un alivio inmediato durante esta crisis, continuaré luchando para garantizar que nuestras leyes reflejen la vivienda como un derecho humano ".

Relief Wanted for Homeowners and Renters

Ramirez Introduces Legislation to Provide Emergency Homeowner and Renter Relief amid COVID-19 Pandemic

Springfield, Illinois. – Due to the financial stress COVID-19 is causing many families, state Rep. Delia

Ramirez, D-Chicago, introduced comprehensive legislation to provide immediate relief for homeowners and renters. The legislation, which was announced on May 4, has been formally filed as HB5574 House

Amendment 1 in anticipation of the legislature resuming business next week.

“The COVID-19 pandemic is taking an unprecedented toll on many families who are struggling to make ends meet while experiencing a loss or decrease in income,” Ramirez said. “No one should live in fear that they are in danger of losing their homes. That is why I have introduced legislation to provide immediate relief to homeowners and renters who are experiencing hardships during these difficult times.”

Ramirez’s House Bill 5574 HA 1 includes a number of critical reforms to provide relief and protection to

homeowners and renters. The legislation:

● Extends the moratorium on residential evictions and small business commercial evictions for an

additional 180 days beyond the Governor’s executive order;

● Cancels residential rent payments during the moratorium period for those experiencing hardships due to COVID-19;

● Establishes a fund to provide financial relief to landlords for cancelled residential rent, to homeowners for delinquent mortgage payments and for tenants to secure funds to move;

● Rovides relief to homeowners by deferring mortgage payments and eliminating fees;

● Provides tenants with the opportunity to cure lease violations, to enter into repayment agreements and tostay in their homes after the moratorium period;

● Protects tenants from discrimination, illegal lock-outs, unnecessary charges and retaliation.

“This pandemic has exposed the shortcomings of an economic system that working families have sufferedunder for years,” Ramirez said. “Whether or not someone has a place to call home should not be tied to their financial status. While this bill is aimed to provide immediate relief during this crisis, I will continue to fight to ensure our laws reflect housing as a human right.”