COVID-19 ha llegado al refugio de IRC en la frontera entre Estados Unidos y México en Ciudad Juárez / COVID-19 has reached IRC shelter along the US-Mexico border in Ciudad Juarez

Aumenta la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo que huyen de la violencia

Ciudad Juárez, México.– Paolo Lubrano, director Interino de México del Comité Internacional de Rescate, dijo: “El Comité Internacional de Rescate está profundamente preocupado por la noticia de que los casos de COVID-19 han llegado al refugio gubernamental más grande de Ciudad Juárez, un refugio que apoyamos con trabajo de violencia de género y kits de higiene COVID-19. Tres personas de la misma familia en el refugio son confirmadas con COVID-19. Los refugios pueden estar superpoblados, con vida y comida comunales, y esta noticia podría provocar una tendencia preocupante de casos en los refugios. Los solicitantes de asilo en los refugios a lo largo de la frontera ya están huyendo de la violencia y se enfrentan a vulnerabilidades que viven en una de las ciudades de feminicidios más altas del mundo mientras intentan desesperadamente buscar seguridad en los Estados Unidos. Y ahora agregar otra

vulnerabilidad, la amenaza de COVID-19, es inaceptable y desgarrador ”.

“El Comité Internacional de Rescate (IRC) ha trabajado con socios locales, con el apoyo de representantes gubernamentales y autoridades sanitarias, para establecer en un hotel cuarentena para los solicitantes de asilo en Ciudad Juárez que se sometan a pruebas de COVID-19 y cuarentena durante 14 días antes mudarse a refugios. El hotel, que puede albergar a 108 personas, también garantiza que las mujeres puedan mantenerse seguras mientras están en cuarentena, en lugar de en las calles donde aumentan los feminicidios. En el hotel, las mujeres pueden recibir administración virtual de casos. Este "Triage Hotel" también ayuda a garantizar que COVID-19 no se propague a través de refugios. El apoyo continuo para este hotel de clasificación y la financiación continuada a la frontera serán cruciales para limitar las vulnerabilidades de las personas que ya enfrentan amenazas a su seguridad y sus medios de vida ".

Desde mediados de marzo de 2020, el IRC ha estado trabajando en una campaña de concientización sobre salud pública, junto con las autoridades locales y los socios de la sociedad civil, para refugios en la frontera México-Estados Unidos en Ciudad Juárez. El proyecto apoya 16 albergues y está llegando a 3.000 personas y comunidades de acogida circundantes, beneficiando indirectamente a otras 10.000 personas. El programa incluye: Sesiones sobre la transmisión de COVID-19, medidas de protección y prevención, signos y síntomas de COVID-19, dónde acceder a ayuda y apoyo, y la difusión de volantes. El IRC ha estado trabajando en Ciudad Juárez desde mayo de 2019 para satisfacer las necesidades inmediatas principalmente de mujeres migrantes, solicitantes de asilo y deportados en México.

COVID-19 has reached IRC shelter along the US-Mexico border in Ciudad Juarez

Mexico, compounding vulnerabilities on asylum seekers fleeing violence

Ciudad Juárez, Mexico.– Paolo Lubrano, the International Rescue Committee’s Acting Country Director of Mexico, said, “The International Rescue Committee is deeply concerned about the news that COVID-19 cases have reached the largest government shelter in Ciudad Juárez, a shelter we support with gender-based violence work and COVID-19 hygiene kits. Three people from the same family in the shelter are confirmed with COVID-19. Shelters can be overcrowded, with communal living and eating, and this news could spark a worrying trend of cases across shelters. Asylum seekers in shelters along the border are already fleeing violence, and face compounding vulnerabilities living in one of the highest femicide cities in the world as they desperately try to seek safety in the US. Adding another vulnerability -- the threat of COVID-19 -- is unacceptable and heartbreaking.”

“The International Rescue Committee (IRC) has worked with local partners, with support from government actors and health authorities, to set up a triage and quarantine hotel for asylum seekers in Ciudad Juárez to be tested for COVID-19 and quarantine for 14 days before moving into shelters. The hotel, which can hold 108 people, also ensures that women can stay safe while in quarantine, instead of on the streets where femicides are on the rise. In the hotel, women can receive virtual case management. This ‘Triage Hotel’ also helps ensure COVID-19 does not spread through shelters. Continued support for this triage hotel, and continued funding to the border, will be crucial to limit compounding vulnerabilities on people who are already facing threats to their safety and livelihoods.”

Since mid-March 2020, the IRC has been working on a public health awareness campaign, together with local authorities and civil society partners, for shelters at the Mexico-US border in Ciudad Juárez. The project supports 16 shelters and is reaching 3,000 individuals and surrounding host communities -- indirectly benefiting an additional 10,000 people. The program includes: Sessions on the transmission of COVID-19, protective and preventive measures, signs and symptoms of COVID-19, where to access help and support, and the dissemination of flyers. The IRC has been working in Ciudad Juárez since May 2019 to meet the immediate needs of primarily female migrants, asylum seekers and deportees in Mexico.