Vacuna estadounidense contra COVID-19 muestra resultados prometedores en ocho personas

Los primeros datos de la vacuna para el COVID-19 de Moderna Inc., la primera en ser probada en Estados Unidos, mostraron que produjo anticuerpos protectores en un pequeño grupo de voluntarios sanos, dijo la compañía el lunes.

Los datos provienen de ocho personas que participaron en una prueba de seguridad de 45 sujetos que comenzó en marzo.

La vacuna de Moderna es una de las más de 100 que se están estudiando para proteger contra el nuevo coronavirus, que ha infectado a más de 4,7 millones de personas en todo el mundo y que ha matado a más de 315,000.

En general, la prueba mostró que la vacuna era segura y que todos los participantes producían anticuerpos contra el virus.

Un análisis de la respuesta en los ocho individuos mostró que aquellos que recibieron dosis de 100 microgramos y de 25 microgramos tenían niveles de anticuerpos protectores para defenderse del virus que excedían los encontrados en la sangre de personas que se recuperaron de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

Hasta el momento no existe ningún tratamiento o vacuna aprobados para el COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y los expertos predicen que se necesitarán entre 12 y 18 meses para desarrollar una nueva vacuna.

La noticia, publicada en un comunicado de la compañía de biotecnología estadounidense, elevó las acciones más de un 22%.

“Estos son hallazgos significativos, pero es un ensayo clínico de fase 1 que sólo incluyó a ocho personas. Fue diseñado para la seguridad. No para la eficacia”, dijo el doctor Amesh Adalja, experto en enfermedades infecciosas del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins, quien no participó en el estudio.

Adalja dijo que pueden ocurrir muchos fallos entre ahora y el momento en que se pruebe la eficacia de la vacuna en miles de personas. “Lo que vemos es alentador”, dijo.

Los científicos están tratando de entender qué nivel de anticuerpos resultará finalmente protector contra el nuevo coronavirus, y cuánto tiempo durará esa protección.

VÍA RÁPIDA

La vacuna de Moderna está en la primera línea de los esfuerzos para desarrollar un tratamiento contra el virus y la semana pasada logró la etiqueta de “vía rápida” de la agencia de salud estadounidense para acelerar la revisión regulatoria. La firma espera realizar un ensayo más grande en julio.

“Estamos invirtiendo para escalar la fabricación y maximizar el número de dosis que podemos producir para ayudar a proteger a la mayor cantidad de gente del SARS-CoV-2”, dijo el presidente ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel.

La compañía tiene firmados acuerdos con el fabricante de fármacos suizo Lonza Group AG y con el Gobierno de Estados Unidos para producir cantidades masivas de su vacuna, llamada mRNA-1273, que además resultó ser segura en general y bien tolerada, según el laboratorio.