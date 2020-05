Esta semana podría propagarse la epidemia del coronavirus en 24 estados / Coronavirus epidemic could spread in 24 states this week

El coronavirus aún puede propagarse a tasas epidémicas en 24 estados, particularmente en el sur y el medio oeste, según una nueva investigación que destaca el riesgo de una segunda ola de infecciones en lugares que se reabren demasiado rápido o sin suficientes precauciones.

Investigadores del Imperial College de Londres crearon un modelo que incorpora datos de teléfonos celulares que muestran que las personas redujeron drásticamente sus movimientos después de que las órdenes de quedarse en casa se impusieron ampliamente en marzo. Con las restricciones ahora disminuyendo y la movilidad aumentando con el enfoque de Memorial Day y el comienzo no oficial del verano, los investigadores desarrollaron una estimación de la propagación viral a partir del 17 de mayo.

Es una instantánea de un momento de transición en la pandemia y captura la naturaleza del mosaico en todo el país de Covid-19, la enfermedad causada por el virus. Algunos estados han tenido poca propagación viral o "aplastaron la curva" en gran medida y tienen cierto margen de maniobra para reabrir sus economías sin generar un nuevo aumento epidémico en los casos. Otros no están cerca de contener el virus.

El modelo, que no ha sido revisado por pares, muestra que en la mayoría de los estados, se avecina una segunda ola si las personas abandonan los esfuerzos para mitigar la propagación viral.

"Hay evidencia de que Estados Unidos no está bajo control, en todo el país", dijo Samir Bhatt, profesor titular de geoestadística en el Imperial College.

El modelo muestra escenarios potencialmente ominosos si las personas se mueven como lo hicieron anteriormente y lo hacen sin tomar precauciones. En California y Florida, la tasa de mortalidad podría aumentar a aproximadamente 1,000 muertes por día en julio si no se hace el esfuerzos para mitigar la propagación, según el informe.

Otros modelos lanzados en los últimos días capturaron una imagen mixta similar. El PolicyLab del Hospital de Niños de Filadelfia utilizó pronósticos a nivel de condado que encontraron que gran parte del país estaba en condiciones decentes para reabrir, pero aún existen áreas preocupantes, como Houston, Dallas, el sur de Florida y Alabama.

En este fin de semana del Día de los Caídos, algunas personas visitarán áreas que pueden no haber tenido mucha exposición al virus, dijo David Rubin, director de PolicyLab.

"Esta es la primera prueba del sistema", dijo Rubin. "Las áreas que tienen éxito este fin de semana van a tener éxito porque han desarrollado regulaciones estrictas sobre cómo van a hacer esto".

Los investigadores del Imperial College estimaron el número de reproducción del virus, conocido como R0 o R nada. Este es el número promedio de infecciones generadas por cada persona infectada en una población vulnerable. Los investigadores encontraron que el número de reproducción ha caído por debajo de uno en 26 estados y el Distrito. En esos lugares, a partir del 17 de mayo, la epidemia estaba disminuyendo.

Sin embargo, en 24 estados, el modelo muestra un número de reproducción sobre uno. Texas encabeza la lista, seguido de Arizona, Illinois, Colorado, Ohio, Minnesota, Indiana, Iowa, Alabama y Wisconsin.

Cuando la R nada es inferior a 1, significa que el virus está llegando a muchos callejones sin salida ya que infecta a las personas. Alguien que está infectado pero que sigue las reglas de distanciamiento social o permanece en cuarentena hasta que se recupera tiene una buena posibilidad de no infectar a nadie más. El desafío es encontrar una manera de reabrir la economía con suficiente cuidado para evitar que el número de reproducción supere el 1.

Esto se ha convertido en una pandemia geográficamente compleja, que evolucionará, especialmente a medida que las personas aumenten sus movimientos en las próximas semanas. Las leyes y regulaciones de salud varían de estado a estado, de condado a condado y de ciudad a ciudad. Hay comunidades donde el uso de coberturas faciales es culturalmente la norma, mientras que en otros lugares se rechaza por motivos de libertad personal o como una refutación de la opinión consensuada de los peligros que plantea el virus.

Los líderes políticos han intercambiado órdenes ejecutivas para apelar a la responsabilidad y el juicio individual. Aun cuando promocionaban la reapertura de parques acuáticos y playas, algunos gobernadores les dijeron a sus ciudadanos que no disfrutaran demasiado de sus nuevas libertades.

En un punto de acceso en el oeste de Iowa, "las familias necesitan tomar sus propias decisiones", dijo Matthew Ung, presidente de la junta de supervisores del condado de Woodbury. "No tiene que actuar de una forma u otra por lo que dice el gobierno", dijo. "Cuida de ti y de tu familia".

A unos 250 kilómetros de distancia, en Minneapolis, los líderes municipales no cuentan solo con la responsabilidad individual. El alcalde, Jacob Frey, firmó esta semana un reglamento de emergencia que requiere que las personas mayores de 2 años se cubran la cara mientras están en "espacios interiores de alojamiento público", incluidas las escuelas y los edificios del gobierno.

"No estamos criminalizando el olvido, pero vamos a tomar medidas enérgicas contra el egoísmo extremo y el desprecio por la salud y la seguridad de los compañeros residentes de Minneapolis", dijo Frey en una entrevista.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, dijo esta semana que solo permitiría cenar al aire libre cuando los restaurantes y bares reanuden el servicio en persona el 1 de junio. Eso provocó una protesta de los propietarios que dijeron que se habían estado preparando durante semanas para sentar a las personas adentro, instalando particiones de plexiglás y comprando filtros especiales para arrestarlos.

"Ninguno de nosotros creía que iba a ser solo patio, especialmente en Minnesota cuando llueve durante todo el verano", dijo Brian Ingram, el dueño de Hope Breakfast Bar en St Paul, Minnesota, un lugar popular conocido por su mantra, "Cree en el desayuno ".

En Mississippi, donde el modelo del Imperial College predice que las infecciones van en aumento, el gobernador Tate Reeves, un republicano, dijo que estaba listo para reabrir los últimos negocios que permanecen cerrados en el estado, incluidos los hipódromos y los parques acuáticos.

"Esperaremos cerrar el negocio de cerrar a cualquiera", dijo Reeves. Pero dijo que, en consulta con los funcionarios de salud pública, mantiene restricciones en siete condados con un mayor número de casos.

En una conferencia de prensa el jueves, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, republicana, defendió su decisión de reabrir salas de conciertos, cines y otros negocios a pesar del creciente número de casos.

"No podemos mantener un estilo de vida retrasado mientras buscamos una vacuna", dijo. "Tener una vida significa tener un medio de vida también".

Dicho esto, prometió que "si comenzamos a ir en la dirección equivocada, nos reservamos el derecho de regresar y retroceder".

La Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee dijo que el estado se está preparando para un aumento potencial aumentando las pruebas y construyendo un sitio de atención Covid-19 de 401 camas en Memphis que se terminó esta semana. David Aronoff, director de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, dijo que la escuela de medicina está trabajando con el estado para rastrear hospitalizaciones y muertes y está monitoreando un segundo aumento.

"Lo estamos observando muy de cerca, pero todavía no lo hemos visto, lo cual es tranquilizador", dijo.

Los expertos en Tennessee también están preocupados por las personas de otros estados que comienzan a acudir en masa a Nashville y Memphis en las vacaciones de verano. Si ocurre un aumento repentino, dijo Aronoff, "la parte difícil será volver a colocar la pasta de dientes en el tubo" al cerrar nuevamente.

En Texas, el juez del condado de Dallas Clay Jenkins dijo que consulta con médicos y expertos de los hospitales del área, "y lo que nos dicen es que estamos reabriendo demasiado rápido, y estamos reabriendo en el orden incorrecto".

Las jurisdicciones locales en Texas no tienen la autoridad para emitir restricciones más estrictas que el estado, que comenzó a reabrirse agresivamente este mes. Así que Dallas se ha centrado en la mensajería. El condado tiene un "nivel de riesgo Covid-19" diario que actualmente es rojo, para "quedarse en casa, mantenerse a salvo". Los funcionarios están trabajando en sellos que las empresas pueden mostrar para indicar que cumplen con las pautas locales de salud pública, no solo con los mandatos estatales.

Las estimaciones del Imperial College para Texas están en línea con los modelos internos realizados por expertos universitarios que asesoran a los líderes estatales.

Rebecca Fischer, epidemióloga de la Universidad Texas A&M y parte de un equipo asociado con la oficina del gobernador, dijo que el número de casos diarios fluctuaba, pero "parece que no estamos alcanzando un pico y bajando al otro lado".

Hace una semana, Texas informó un máximo en un solo día en casos nuevos y muertes, aproximadamente 14 días después del comienzo de la reapertura gradual del estado. El estado ahora ha reportado más de 52,000 casos y casi 1,500 muertes. Publicado originalmente en The Washington Post.

Las muertes mundiales por coronavirus superan los 300,000

Coronavirus epidemic could spread in

24 states this week

The coronavirus may still be spreading at epidemic rates in 24 states, particularly in the south and midwest, according to new research that highlights the risk of a second wave of infections in places that reopen too quickly or without sufficient precautions.

Researchers at Imperial College London created a model that incorporates cellphone data showing that people sharply reduced their movements after stay-at-home orders were broadly imposed in March. With restrictions now easing and mobility increasing with the approach of Memorial Day and the unofficial start of summer, the researchers developed an estimate of viral spread as of 17 May.

It is a snapshot of a transitional moment in the pandemic and captures the patchwork nature across the country of Covid-19, the disease caused by the virus. Some states have had little viral spread or “crushed the curve” to a great degree and have some wiggle room to reopen their economies without generating a new epidemic-level surge in cases. Others are nowhere near containing the virus.

The model, which has not been peer-reviewed, shows that in the majority of states, a second wave looms if people abandon efforts to mitigate the viral spread.

“There’s evidence that the US is not under control, as an entire country,” said Samir Bhatt, a senior lecturer in geostatistics at Imperial College.

The model shows potentially ominous scenarios if people move around as they did previously and do so without taking precautions. In California and Florida, the death rate could spike to roughly 1,000 deaths a day by July without efforts to mitigate the spread, according to the report.

Other models released in recent days captured a similarly mixed picture. The PolicyLab at Children’s Hospital of Philadelphia used county-level forecasts that found much of the country was in decent shape for reopening, but worrisome areas remain, including Houston, Dallas, South Florida and Alabama.

On this Memorial Day weekend, some people will visit areas that may not have had much exposure to the virus, said David Rubin, director of PolicyLab.

“This is the first test of the system,” Mr Rubin said. “Those areas that succeed this weekend are going to succeed because they’ve developed strong regulations on how they’re going to do this.”

The Imperial College researchers estimated the virus’s reproduction number, known as R0, or R naught. This is the average number of infections generated by each infected person in a vulnerable population. The researchers found the reproduction number has dropped below one in 26 states and the District. In those places, as of 17 May, the epidemic was waning.

In 24 states, however, the model shows a reproduction number over one. Texas tops the list, followed by Arizona, Illinois, Colorado, Ohio, Minnesota, Indiana, Iowa, Alabama and Wisconsin.

When the R naught is below 1, it means the virus is hitting a lot of dead ends as it infects people. Someone who is infected but who follows social distancing rules or stays quarantined until recovering has a good chance of not infecting anyone else. The challenge is finding a way to reopen the economy with sufficient care to prevent the reproduction number from going over 1.

This has become a geographically complex pandemic, one that will evolve, especially as people increase their movements in the coming weeks. Laws and health regulations vary from state to state, county to county and city to city. There are communities where wearing facial coverings is culturally the norm, while in other places it is rejected on grounds of personal liberty or as a refutation of the consensus view of the hazards posed by the virus.

Political leaders have traded executive orders for appeals to individual responsibility and judgment. Even as they touted reopening water parks and beaches, some governors told their citizens not to enjoy their new freedoms too much.

In a hotspot in western Iowa, “families need to make their own decisions,” said Matthew Ung, chair of Woodbury County’s board of supervisors. “You don’t have to act one way or another because of what the government says,” he said. “Look out for you and your family.”

About 250 miles away in Minneapolis, municipal leaders are not counting on individual responsibility alone. The mayor, Jacob Frey, this week signed an emergency regulation requiring people older than 2 to cover their faces while at “indoor spaces of public accommodation,” including schools and government buildings.

“We are not criminalising forgetfulness, but we will be cracking down on extreme selfishness and disregard for the health and safety of fellow Minneapolis residents,” Mr Frey said in an interview.

Minnesota governor Tim Walz, a Democrat, this week said he would allow only alfresco dining when restaurants and bars resume in-person service on 1 June. That led to an outcry from owners who said they had been preparing for weeks to seat people inside, setting up plexiglass partitions and purchasing special filters to arrest tiny particles.

“None of us believed it was going to be patio only, especially in Minnesota when it rains all summer long,” said Brian Ingram, the owner of Hope Breakfast Bar in St Paul, Minnesota, a popular joint known for its mantra, “Believe in Breakfast”.

In Mississippi, where the Imperial College model predicts infections are on the rise, governor Tate Reeves, a Republican, said he was ready to reopen the last few businesses that remain closed in the state – including racetracks and water parks.

“We will be out of the business of closing down anybody, I hope,” Mr Reeves said. But he said that in consultation with public health officials, he is keeping restrictions on seven counties with higher caseloads.

In a news conference Thursday, Alabama governor Kay Ivey, a Republican, defended her decision to reopen concert venues, movie theatres and other businesses despite rising case numbers.

“We cannot sustain a delayed way of life as we search for a vaccine,” she said. “Having a life means having a livelihood, too.”

That said, she promised that “if we start going in the wrong direction, we reserve the right to come back in and reverse”.

The Tennessee Emergency Management Agency said the state is preparing for a potential surge by increasing testing and constructing a 401-bed Covid-19 care site in Memphis that was finished this week. David Aronoff, director of the Vanderbilt University infectious disease division, said the medical school is working with the state to track hospitalisations and deaths and is monitoring for a second surge.

“We’re watching for that really closely, but we haven’t seen that just yet, which is reassuring,” he said.

Experts in Tennessee are also concerned about people from other states beginning to flock to Nashville and Memphis on summer vacations. If a surge happens, Mr Aronoff said, “the tricky part will be putting the toothpaste back in the tube” by shutting down again.

In Texas, Dallas County Judge Clay Jenkins said he consults with doctors and experts from area hospitals, “and what they tell us is that we’re reopening too fast, and we’re reopening in the wrong order”.

Local jurisdictions in Texas do not have the authority to issue more stringent restrictions than the state, which began aggressively reopening this month. So Dallas has focused on messaging. The county has a daily “Covid-19 risk level” that is currently red, for “stay home, stay safe”. Officials are working on seals that businesses can display to indicate they are meeting local public health guidelines, not just state mandates.

The Imperial College estimates for Texas are in line with internal modelling conducted by university experts advising state leaders.

Rebecca Fischer, an epidemiologist at Texas A&M University and part of a team partnering with the governor’s office, said the daily caseload was fluctuating, but “it looks like we’re not cresting a peak and coming down the other side”.

A week ago, Texas reported a single-day high in new cases as well as deaths – about 14 days after the beginning of the state’s phased reopening. The state has now reported more than 52,000 cases and nearly 1,500 deaths. Originally published in The Washington Post.

Coronavirus global deaths pass 300,000