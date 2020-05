Ayuda financiera y servicios de salud conductual a las familias

NUEVA YORK Y BLOOMFIELD, Conn. Y CHARLOTTE, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--El Brave of Heart Fund, fundado para brindar ayuda financiera y emocional a las familias de los trabajadores y voluntarios de la salud de primera línea que han fallecido durante la lucha contra el COVID-19, está recibiendo solicitudes para otorgar subsidios. El fondo, creado por las fundaciones de New York Life y Cigna, rinde homenaje a las familias de estos héroes caídos brindando subsidios en efectivo y servicios de salud conductual a los familiares elegibles para ayudarlos a aliviar las dificultades financieras y emocionales que atraviesan en este tiempo.

Las fundaciones de New York Life y Cigna lanzaron el Brave of Heart Fund con una financiación inicial de 25 millones de dólares cada una. El fondo brindará un subsidio inicial de $15,000 por familia afectada para que cubran los gastos urgentes, y luego un adicional de hasta $60,000 por familia para las necesidades a largo plazo, como atención médica y psicológica, vivienda, alimentos, transporte y educación. Los beneficiaros también podrán recibir servicios de salud emocional y conductual para ayudarlos a navegar los problemas relacionados con el duelo, como la ansiedad, la soledad y la depresión. La fundación de New York Life igualará las donaciones hechas por la población, dólar por dólar, con un límite de $25 millones.

Las familias de médicos, enfermeros, técnicos, camilleros, trabajadores de las cafeterías, personal de mantenimiento y limpieza, voluntarios y otros trabajadores de la salud de primera línea durante la pandemia de COVID-19 son elegibles para enviar su solicitud al fondo. Los familiares elegibles incluyen cónyuges o parejas, hijos dependientes o progenitores dependientes.

Las personas pueden solicitar el subsidio en www.braveofheartfund.com o llamar al (855) 334-7932 para recibir más información. Hay asistencia lingüística disponible para los solicitantes.

“Como trabajadora de la salud, he visto el impacto de la pandemia en las familias y comunidades de todo el país”, dijo Doris X. Munoz-Mantilla, MD, médico de familia en Cigna. “El Brave of Heart Fund ofrece asistencia financiera y emocional esencial para apoyar a las familias que lamentablemente atraviesan esta crisis de salud y la pérdida de un ser querido. Durante este momento tan difícil, los trabajadores de primera línea en los Estados Unidos se quedarán más tranquilos sabiendo que hay iniciativas como la del Brave of Heart Fund a disposición de la comunidad”.

El Brave of Heart Fund llega en este momento crítico para ayudar a las familias de los trabajadores de salud y voluntarios de primera línea. Muchos de esos trabajadores esenciales son parte de las comunidades afroamericanas y latinas, que han sufrido el impacto de esta pandemia de manera más profunda y desproporcionada. Según el Centro de Investigación en Economía y Política, las personas de color están sobrerrepresentadas en muchos de los puestos integrados en las industrias de primera línea. Un poco más de cuatro de cada diez (41.2%) trabajadores de primera línea son afroamericanos, hispanos, asiático-americanos/isleños del Pacífico, u otra categoría diferente de los blancos.1

“En estos tiempos tan difíciles, tenemos héroes en nuestras comunidades que merecen nuestro sincero agradecimiento y admiración. Estos miembros de la comunidad incluyen a todos los trabajadores de la salud y voluntarios, que están día y noche lejos de sus familias para ayudar y cuidar de nuestros familiares y seres queridos durante esta pandemia”, dijo Adamari Lopez, copresentadora de Un Nuevo Día de Telemundo y embajadora de Cigna. “Estoy muy agradecida por esta iniciativa de Cigna y New York Life porque sé que muchas de esas familias necesitan ayuda urgente. El Brave of Heart Fund es una forma muy linda de rendir homenaje a estos héroes, dado que ofrece ayuda financiera y emocional a sus familias cuando más lo necesitan”.

El Brave of Heart Fund ya ha recibido generosas donaciones del Bank of America, IBM, Morgan Stanley y Accenture. Las fundaciones de New York Life y Cigna están agradecidas por las contribuciones que otras compañías, fundaciones y particulares están haciendo a esta causa importante para apoyar a nuestros héroes de primera línea. Para más información, o para hacer una donación al fondo, visita www.braveofheartfund.com.

El fondo está gestionado por E4E Relief, que administra los fondos de alivio para empleados de las compañías que representan a más de cuatro millones de personas en el mundo. El E4E Relief determinará qué beneficiaros recibirán los subsidios y los montos, de acuerdo con una variedad de factores como, por ejemplo, la necesidad financiera y el financiamiento total. E4E Relief es una subsidiaria que pertenece exclusivamente a la Foundation For The Carolinas, una fundación comunitaria y organización benéfica pública con base en Charlotte.