El gobernador de Illinois aprueba reapertura de Negocios

Comienza la fase 3

Springfield, Illinois (NED).– Aunque la pandemia de coronavirus continúa y es incierto hasta cuándo va a terminar porque aún no tenemos una vacuna , la aprobación de la misma y una amplia distribución a nivel global, no todo está tan tenebroso para los residentes de Illinois podrán comenzar a tratar de mantener a flote la economía a partir de este 29 de mayo.

El gobernador J.B. Pritzker ha dicho que todo el estado está en camino de poder pasar a la fase 3 del plan de reapertura de Illinois a partir de hoy viernes en que termina la orden extendida de quedarse en casa, sin embargo el plan tiene 5 fases, ahora solo entramos a la tercera.

Echemos un vistazo a qué empresas y ubicaciones locales pueden reabrir, y qué actividades pueden reanudarse, con precauciones de salud y seguridad en la fase 3.

1. Los bares que ofrecen comidas y restaurantes pueden volver a abrir para los clientes que cenan en patios al aire libre solamente. Para volver a abrir sus patios, los bares y restaurantes deben asegurarse de que las mesas estén al menos a 6 pies de distancia y lejos de las aceras. Los servidores deberán usar máscaras faciales y mantener el distanciamiento social.

El gobernador J.B. Pritzker dijo “que los funcionarios de salud estatales consideran que las comidas al aire libre son más seguras que las comidas en interiores, y le han dado a Illinois el visto bueno para "traer más actividades más rápido siempre que los residentes de Illinois hayan estado haciendo lo que hemos estado haciendo". Pritzker también alentó a los alcaldes locales a "lo que esté en su poder" para ayudar a las empresas a expandir sus asientos al aire libre, incluido el posible cierre de calles para permitir que se mantenga el distanciamiento social para los comensales al aire libre.

Pero la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dijo que las empresas de la ciudad no estarán listas para beber y comer al aire libre antes del 29 de mayo.

2. Barberías, peluquerías, salones de uñas, tiendas de tatuajes y otros negocios de cuidado personal: prácticas de distanciamiento social y desinfección.

3. Todas las tiendas minoristas, que también deben mantener distanciamiento social y saneamiento aprobado por IDPH, límites de capacidad y orientación de seguridad. Las tiendas deberán tener espacios y barreras en las cajas.

4. Los gimnasios podrán ofrecer clases de gimnasia al aire libre con 10 personas o menos y entrenamiento personal individual.

5. Todos los parques estatales, así como paseos en bote / camping con hasta 10 personas, así como canchas de tenis al aire libre con precauciones de seguridad y límites de capacidad.

6. Todas las reuniones de 10 personas o menos. Esto está sujeto a cambios según los datos y la orientación de los funcionarios estatales de salud.

7. Campos de golf con cuatro personas por tee. Los carros también se permitirán con una persona por carro, o un hogar inmediato por carro.

8. Educación y cuidado infantil. Se puede reanudar el aprendizaje remoto en las escuelas de preescolar hasta el grado 12 y la educación superior, así como los programas limitados de cuidado infantil y de verano, con orientación de seguridad y saneamiento aprobada por IDPH.

9. Las empresas como las oficinas deberán tener barreras entre escritorios, estaciones de desinfección de manos y visuales con recordatorios de seguridad para los empleados. Se les pedirá a los empleados que se cubran la cara, y algunas compañías pueden requerir que el personal se someta a un examen de salud antes de ingresar.

Illinois Governor Approves Reopening of Businesses

Phase 3 begins

Springfield, Ill. (NED).– Although the coronavirus pandemic continues and it's uncertain how long it will end because we don't have a vaccine yet, approval of the vaccine and wide global distribution, it's not all that bleak for Illinois residents to start trying to keep the economy afloat as of May 29.

Governor J.B. Pritzker has said that the entire state is on track to move into phase 3 of the Illinois reopening plan starting today, Friday, when the extended stay home order ends. However, the plan has five phases, now we are only entering phase three.

Let's take a look at which local businesses and locations can reopen, and which activities can be resumed, with health and safety precautions in phase 3.

1. Food bars and restaurants can reopen for customers dining in outdoor courtyards only. To reopen their yards, bars and restaurants must ensure that tables are at least 6 feet away and away from sidewalks. Servers should wear face masks and maintain social distance.

Governor J.B. Pritzker said "state health officials believe that outdoor meals are safer than indoor meals, and have given Illinois the go-ahead to "bring in more activities faster as long as Illinois residents have been doing what we've been doing. Pritzker also encouraged local mayors to "do whatever it takes" to help businesses expand their outdoor seating, including possible street closures to allow for social distancing for outdoor diners.

But Chicago Mayor Lori Lightfoot said the city's businesses won't be ready to drink and eat outdoors before May 29.

2. Barbershops, hairdressers, nail salons, tattoo shops and other personal care businesses: social distancing practices and disinfection.

3. All retail stores, which must also maintain IDPH-approved social distancing and sanitation, capacity limits, and safety orientation. Stores must have space and barriers at checkouts.

4. Gyms may offer outdoor fitness classes with 10 people or less and individual personal training.

5. All state parks, as well as boat/camping trips with up to 10 people, as well as outdoor tennis courts with safety precautions and capacity limits.

6. All meetings of 10 people or less. This is subject to change based on data and guidance from state health officials.

7. Golf courses with four people per tee. Carts will also be allowed with one person per cart, or one immediate home per cart.

8. Education and child care. Remote learning may be resumed in preschool through grade 12 and higher education, as well as limited child care and summer programs, with safety and sanitation guidance approved by IDPH.

9. Businesses such as offices should have barriers between desks, hand sanitizing stations and visuals with safety reminders for employees. Employees will be asked to cover their faces, and some companies may require staff to undergo a health examination before entry.