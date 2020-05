Europa vuelve a la vida mientras Brasil y EEUU baten récords de muertos

El número de muertos por coronavirus marca tristes récords en Brasil y Estados Unidos, mientras Europa continúa su cauteloso desconfinamiento que incluye la reapertura de cafés, restaurantes y museos en Francia y el regreso del fútbol en algunos países.

En total, la pandemia se ha cobrado más de 357.311 vidas en el mundo, tres cuartas partes de ellas en Europa y Estados Unidos.

Sin embargo la covid-19 mata diariamente más personas en América Latina y el Caribe, que registra más de 840.000 casos, con 45.358 muertos aportados fundamentalmente por Brasil (25.598), México (8.597) y Perú (3.983).

- Francia vuelve a la vida -

Francia anunció que los restaurantes, cafés y bares reabrirán el 2 de junio, cuando los franceses también podrán volver a circular libremente con uso obligatorio de mascarilla.

"La libertad será la regla y la restricción la excepción", dijo el primer ministro Edouard Philippe, quien también anunció la reapertura en la misma fecha de los museos y monumentos.

Las salas de espectáculos y teatros volverán a recibir público, excepto en la región parisina, una de las más golpeadas por la pandemia.

Asimismo, Philippe dijo que Francia es "favorable" a que las fronteras interiores de Europa reabran a partir del 15 de junio, sin que se imponga una cuarentena a los viajeros.

"Aplicaremos la reciprocidad" si algunos países imponen una cuarentena de 14 días a los franceses, agregó.

En cuanto a las fronteras exteriores, dijo que "la decisión se tomará colectivamente con todos los países europeos hacia el 15 de junio".

Los anuncios se producen cuando Europa lleva varios días de gradual desconfinamiento. La gente vuelve al cine en Madrid, aunque al aire libre, al estilo de los años 50.

Y en Inglaterra e Italia se anunció el regreso de sus campeonatos nacionales para el 17 y 20 de junio, respectivamente. La Federación Rusa de Fútbol, en tanto, estableció la reanudación del fútbol el 21 de junio con espectadores limitados a un 10% de su capacidad.

La MLS, la liga de fútbol de Estados Unidos, autorizó los entrenamientos con grupos reducidos, en un nuevo paso hacia el retorno de la competición.

En Estados Unidos se anunció la cancelación de la tradicional Maratón de Boston. Sus organizadores propusieron la participación virtual de corredores en todo el mundo.

- Los estragos del virus -

Con más de 210 millones de habitantes, Brasil totaliza 411.821 casos, aunque los especialistas estiman que los contagios podrían ser hasta 15 veces superiores debido a la ausencia de pruebas de diagnóstico.

Pero no solo los muertos aumentan. También el desempleo. El gigante sudamericano perdió 4,9 millones de puestos de trabajo en el trimestre febrero-abril, lo que implica un aumento de 1,4 puntos porcentuales en la tasa de desempleo de 11,2% registrada en el período noviembre-enero.

El populoso estado de Sao Paulo, motor de Brasil, anunció una gradual reapertura económica a partir de junio .

El virus alimenta asimismo la crisis política en el país, donde el presidente Jair Bolsonaro minimiza la amenaza de la pandemia y arremete contra los gobernadores que llaman al confinamiento.

En Perú, donde presidente y ministros redujeron sus salarios entre 10% y 15%, hubo un récord de 6.154 nuevos casos en las últimas 24 horas, con un total de 135.905, incluidos 3.983 muertos. El gobierno asegura que el país ingresó en una "meseta larga".

Mientras Guatemala alerta contra un riesgo de hambruna en regiones empobrecidas, Chile enfrenta semanas críticas que mantienen a tope la capacidad de los servicios de salud tras un elevado aumento de casos que totalizan 86.943, entre ellos 890 muertos.

- Sombrío y desgarrador -

Estados Unidos superó la noche del miércoles el umbral de 100.000 decesos por covid-19, y encabeza con distancia la lista seguido por el Reino Unido (37.460), Italia (33.072), Francia (28.596) y España (27.118).

"Hay días en nuestra historia tan sombríos y tan desgarradores que quedan para siempre grabados en nuestros corazones como un duelo conjunto. Y hoy es uno de esos días", dijo en Twitter Joe Biden, virtual rival demócrata del presidente republicano Donald Trump en los comicios de noviembre.

"A todas las familias y amigos de quienes han fallecido, quiero hacerles llegar mis sentidas condolencias y amor", tuiteó por su lado Trump este jueves, 16 horas después de que se conociera la nefasta cifra.

Estados Unidos no es empero el más afectado en términos relativos ya que registra 303 casos por cada millón de habitantes, siendo ampliamente superado por Bélgica, con 808 decesos por millón, España con 580 y el Reino Unido con 552.

- Desconfinamiento y economía -

Trump sigue presionando a gobernadores y líderes locales para reactivar la maltrecha economía, que se contrajo %% en el primer trimestre y tiene a más de 40 millones de personas en seguro de paro, un nivel no visto desde la Gran Depresión.

Pero su principal asesor médico, el inmunólogo Anthony Fauci, advirtió contra los peligros de un desconfinamiento apresurado. "Eso es realmente tentar al destino y buscar problemas", dijo a CNN.

La pandemia golpea con especial saña al estado de Nueva York, el segundo más poblado del país, con un tercio de los decesos. Su gobernador, Andrew Cuomo, pidió ayuda federal: "Estamos hablando de la vida de la gente (...) necesitan una ayuda de verdad".

El banco Citigroup, en tanto, anunció que planea reabrir sus oficinas neoyorquinas en julio con un 5% de sus empleados, y las que posee en Londres en junio.

Corea del Sur, considerado un ejemplo en el combate a la pandemia, anunció el jueves el mayor aumento de casos (79) en casi dos meses, por lo cual el gobierno decidió dar marcha atrás en la flexibilización.

- Nissan y Renault -

El panorama es sombrío en todas partes. Cada día se publican nuevos datos sobre empresas que cierran unidades o despiden a parte de sus trabajadores.

La automotriz francesa Renault anunció la supresión de 15.000 empleos en el mundo, 4.500 de los cuales en Francia.

En tanto, el gobierno español dio cuenta del cierre de la planta de Nissan en Barcelona, que emplea a 3.000 personas. El grupo japonés anunció pérdidas por 6.200 millones de dólares para el año fiscal que concluyó en marzo y prevé una reducción de 20% de su producción ante la caída de la demanda.

Al igual que American Airlines en Estados Unidos, la aerolínea Easyjet anunció en Londres la eliminación de 4.500 empleos, un 30% de su personal.

La crisis recrudece la situación de los más vulnerables. Según la oenegé Oxfam, la pandemia puede precipitar 500 millones de personas a la pobreza.

Un estudio conjunto de Save the Children y Unicef advirtió que 16 millones de niños podrían caer en la pobreza para fin de año en América Latina y el Caribe.

En ese marco, una cincuentena de líderes mundiales reclamaron "resiliencia" y "cooperación" después de la pandemia, en una videoconferencia de la ONU a la que no asistieron Estados Unidos, Rusia y China.burs-yow/gm