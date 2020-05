Gobernador Pritzker exige detener los actos viles y horribles por racismo

Chicago, Illinois (NED).– El gobernador JB Pritzker en su informe diario sobre coronavirus el miércoles tomó un tiempo para exigir que se tome "toda la responsabilidad y transparencia posibles" en la investigación sobre la muerte de George Floyd, un hombre negro de 46 años que murió el lunes después de que un oficial de policía de Minneapolis se arrodilló sobre el cuello durante un arresto. Pritzker también pidió a las personas que encuentren "la humanidad para detener estos actos viles y horribles (y) para lidiar verdaderamente con el racismo que impregna nuestra sociedad".

"Antes de hacer preguntas, hoy me siento obligado a usar esta plataforma para abordar lo que le sucedió a George Floyd en Minneapolis, y a Breonna Taylor en Kentucky, Ahmaud Arbery en Georgia, y Christian Cooper en Nueva York, y muchos otros cuyos recuerdos no podemos recordar. "Permitir tiempo para borrar: los eventos que hacen eco de lo que hemos visto suceden a demasiadas personas demasiadas veces en demasiados lugares", dijo Pritzker.

Taylor, una técnico de emergencias médicas de 26 años, fue asesinada por la policía en su casa el 13 de marzo cuando intentaban ejecutar una orden de registro en relación con otra persona. Arbery, de 25 años, fue asesinado a tiros el 23 de febrero mientras trotaba por su vecindario. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando su muerte como delito de odio. Y Cooper estaba en el centro de un video viral en las redes sociales que mostraba a una mujer blanca amenazando con denunciarlo a la policía después de que él le pidiera que pusiera a su perro con una correa en el Central Park de Nueva York.

Pritzker hizo su declaración el día después de que los residentes de Chicago se reunieron fuera de la sede de seguridad pública de Chicago para protestar por la muerte de Floyd y solidarizarse con las personas en Minneapolis.

"Como funcionario electo blanco, siento una responsabilidad especial de hablar hoy y asumir la obligación que tengo de dar forma a la política pública en una dirección más equitativa", dijo Pritzker. "Ser negro en Estados Unidos no puede ser una sentencia de muerte, pero lo es; de alguna manera lo es, y es peligroso fingir lo contrario".

Pritzker dijo que estaba "especialmente triste" porque, en medio de la pandemia de coronavirus, los estadounidenses negros y marrones "tienen que soportar esta carga adicional, y la han tenido durante demasiado tiempo".

"Este momento debe convertirse en un llamado a la acción para que los residentes de Illinois, los estadounidenses, vean la humanidad en cada persona, sin importar su raza, religión, estatus socioeconómico u orientación sexual", dijo el gobernador.