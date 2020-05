La EPA pone énfasis en continuar las prácticas de limpieza y desinfección

WASHINGTON — La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) está trabajando estrechamente con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y todos sus socios federales, estatales, tribales y locales para avanzar hacia la Reapertura de los Estados Unidos. Desde las prácticas de distanciamiento social a la continuación de los esfuerzos para limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies tocadas, todos los estadounidenses desempeñan un papel en la reducción del riesgo de exposición al virus que causa el COVID-19.

“A medida que reabrimos áreas a través del país, la EPA insta a los estadounidenses a continuar limpiando y desinfectando basándose en las directrices recientemente publicadas en asociación con los CDC”, declaró el administrador de la EPA Andrew Wheeler. “La limpieza adecuada seguida de la desinfección al usar productos de la lista aprobada por la EPA continúa siendo una manera eficaz de ayudar a reducir la propagación de la enfermedad”.

“La limpieza y la desinfección juegan un papel importante en prevenir la propagación del COVID-19”, sostuvo la Dra. Margaret Kitt, subgerente de incidentes del Equipo de Sistemas Comunitarios y de Salud de los CDC para la respuesta al COVID-19. “Estas directrices están diseñadas para todos los estadounidenses, independientemente de si son dueños de negocios, dirigen una escuela, o están enfocados en cuidarse y mantener a sus familias sanas y seguras en el hogar”.

La EPA y los CDC recientemente publicaron directrices actualizadas para ayudar los operadores de instalaciones y a las familias limpiar y desinfectar adecuadamente los espacios. Las directrices ofrecen instrucciones paso a paso para espacios públicos, lugares de trabajo, negocios, escuelas y hogares. La EPA ha recopilado una lista de productos desinfectantes, incluyendo aerosoles fáciles de usar, concentrados, y toallitas, que pueden usarse contra el COVID-19. Cuando use estos productos, siempre siga las instrucciones e información de seguridad en la etiqueta, incluyendo el dejar el producto sobre la superficie el tiempo suficiente para matar el virus, enjuagar el producto para evitar ingerirlo, poner el producto fuera del alcance de los niños inmediatamente.

También es importante evitar usar en exceso o acumular desinfectantes o equipo de protección personal (como los guantes). Esto puede ocasionar escasez de productos clave necesarios para emergencias. En caso de que los productos desinfectantes en la lista de la EPA no estén disponibles, las directrices proveen otras técnicas para desinfectar superficies que también son efectivas para reducir el riesgo de exposición al COVID-19.

La EPA también está trabajando con los CDC para ampliar la investigación sobre el virus SARS-CoV-2, incluyendo la limpieza ambiental y la desinfección, la detección del virus en aguas residuales, y el desarrollo de pruebas de anticuerpos salivales. Estos esfuerzos ayudarán a los científicos de la EPA y a nuestros socios federales desarrollar un mejor entendimiento sobre cómo limpiar y desinfectar en las situaciones del mundo real para que nuestra nación pueda continuar reduciendo el riesgo a la infección.

Para información sobre los esfuerzos de la EPA para abordar el novel coronavirus y las directrices conjuntas, favor de visitar el sitio web de la EPA sobre el coronavirus: https://espanol.epa.gov/coronavirus/

Para información adicional sobre los CDC y cómo prevenir enfermarse, favor de visitar: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/