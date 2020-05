Trump acelera la construcción del muro fronterizo/Trump Accelerates Construction of the Border Wall

Sin hacer nada para acelerar las pruebas y el rastreo de contactos



El muro fronterizo es un accesorio de campaña costoso



Washington, DC - Mientras Estados Unidos llora la pérdida de 100,000 de nuestros amigos y familiares, el presidente Trump sigue consumido con la construcción de su muro fronterizo.

Elizabeth Findell, del Wall Street Journal, destaca cómo la administración Trump está avanzando a toda máquina con la construcción del muro fronterizo, acelerando el proceso legal para hacer que los residentes fronterizos abandonen sus tierras privadas. Como señala la pieza:

"Desde marzo, el gobierno ha presentado 24 casos federales contra los propietarios de tierras del sur de Texas por el muro fronterizo, más de los ocho meses anteriores combinados ... Los propietarios de tierras rara vez, si alguna vez, tienen éxito ya que el gobierno tiene una amplia autoridad para tomar tierras con fines de seguridad nacional". Los que luchan lo hacen por principio, para retrasar el proceso en caso de que cambien las realidades políticas y financieras, o para tratar de aumentar el pago de la tierra ".

Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice molesto manifestó: “Los estadounidenses mueren a diario. Nuestra economía está en caída libre. El pueblo estadounidense está desesperado por mantenerse con vida, reabrir la economía de manera segura y llegar al otro lado de esta crisis única en la vida. Mientras tanto, el presidente Trump se enfoca en confiscar tierras privadas, asaltar fondos públicos y acelerar la construcción de su accesorio de campaña de $ 18 mil millones. ¿Acelerar la construcción de muros fronterizos en lugar de pruebas y rastreo de contactos? Qué comentario despreciable y deprimente sobre nuestro Presidente fallido, irresponsable y egoísta ".



Trump Accelerates Construction of the Border Wall While Doing Nothing to Accelerate Testing and Contact Tracing



The border wall is a costly campaign prop



Washington, DC - While America mourns the loss of 100,000 of our friends and family, President Trump remains consumed with building his border wall.

Elizabeth Findell of the Wall Street Journal highlights how the Trump administration is proceeding full steam ahead with border wall construction, speeding the legal process to steamroll border residents into giving up their privately-held land. As the piece notes:

“Since March, the government has filed 24 federal cases against South Texas landowners for the border wall, more than the previous eight months combined… Landowners rarely, if ever, succeed as the government has broad authority to take land for national-security purposes. Those who fight do so on principle, to delay the process in case political and funding realities change, or to try to increase payment for the land.”

According to Frank Sharry, Executive Director of America’s Voice: “Americans are dying on a daily basis. Our economy is in free fall. The American people are desperate to stay alive, reopen the economy safely, and get to the other side of this once-in-a-lifetime crisis. Meanwhile, President Trump is focused on seizing private land, raiding public funds, and accelerating construction of his $18 billion campaign prop. Accelerating border wall construction instead of testing and contact-tracing? What a despicable and depressing commentary on our failed, irresponsible and self-absorbed President.”