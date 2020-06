Berwyn y otros suburbios toman precauciones ante las protestas / Berwyn and other suburbs take precautions against protests

Berwyn, Illinois (NED).-- El alcalde de Berwyn, Robert J. Lovero da a conocer que ha tenido que tomar medidas necesarias ante las protestas desordenadas que han dejado varios negocios del área dañados al igual que en el Mall de Riverside North.

Entre las protestas y saqueos a los negocios un hombre fue asesinado a tiros en North Riverside Park Mall el domingo por la tarde en medio de la confusión.

El médico forense del condado de Cook identifico al hombre baleado y muerto como Myqwon Blanchard, de 22 años, de Chicago.

En un esfuerzo por mantenernos a salvo estamos tomando todas las precauciones para mantener el orden y la seguridad en nuestra comunidad el tráfico en Roosevelt Road hacia el este se desvía para controlar la interrupción actual identificada en la comunidad. Además, todo el tráfico en Cermak Road entre Harlem Ave y Oak Park Ave está restringido.

El dia de ayer, domingo 31 de mayo, 2020 por la tarde la ciudad de Berwyn activado un toque de queda comunitario desde las 8pm.

Suburbios como las Villas de Stickney y Forestview hicieron lo mismo. Las autoridades locales pidieron que todos los residentes se refugBerwyn y otros suburbios toman precauciones ante las protestasiaran en sus casas. A las empresas, también se les pidió que cerraran sus negocios a las 8 p.m.

Como resultado de las manifestaciones identificadas en las comunidades cercanas, las empresas deben estar en alerta. Informe cualquier actividad sospechosa de inmediato.

Berwyn and other suburbs take precautions against protests

Berwyn, Illinois (NED) - Berwyn Mayor Robert J. Lovero says he has had to take necessary action in the face of the disorderly protests that have left several businesses in the area damaged as well as at the Riverside North Mall.

Amid protests and looting of businesses, a man was shot dead in the North Riverside Park Mall on Sunday afternoon amid confusion.

The Cook County medical examiner identified the man who was shot and killed as Myqwon Blanchard, 22, of Chicago.

In an effort to keep us safe we ​​are taking every precaution to maintain order and safety in our community. Eastbound Roosevelt Road traffic is diverted to control the current identified disruption in the community. Additionally, all traffic on Cermak Road between Harlem Ave and Oak Park Ave is restricted.

Yesterday, Sunday May 31, 2020 in the afternoon the city of Berwyn activated a community curfew from 8pm.

Suburbs like Stickney and Forestview Villas did the same. Local authorities asked that all residents take refugeBerwyn and other suburbs take precautions against the protests and go to their homes. Businesses were also asked to close their businesses at 8 p.m.

As a result of the protests identified in nearby communities, companies must be on alert. Report any suspicious activity immediately.